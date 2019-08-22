علماء ينجحون بابتكار "زبدة" صحية مصنوعة من الماء

ابتكر علماء متخصصون في التغذية بإنتاج "زبدة صحية"، مصنوعة أساسا من الماء، ويمكن أن تكون بديلا للزبدة المنتشرة حاليا.

ووفق موقع "غيزمودو" المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية، فقد نجح العلماء في صناعة زبدة تتكون أساسا من 80 في المئة من الماء مقارنة مع الزبدة الحالية (16 في المئة فقط ماء)، الأمر الذي يجعلها مفيدة للصحة.

وبحسب العلماء فإن ملعقة كبيرة من الزبدة العادية تتكون من 84 في المئة من الدهون و16 في المئة من الماء ونحو 100 سعرة حرارية، في حين أن مكونات الزبدة التي تم التوصل إليها تشمل على 80 في المئة من الماء و25 سعرة حرارية".

ووفق مخترعي هذه الزبدة فإنه يمكن تعزيزها بمواد غذائية أخرى، مثل الفيتامينات أو الحليب أو البروتينات النباتية، مما سيجعل مذاقها يشبه الزبدة العادية تماما.

وأشاروا أن "الزبدة الصحية" يمكن أن تساعد أيضا الدول على الاستغناء قليلا عن الماشية المنتجة للحليب وما تخلفه من آثار سلبية على الأرض والبيئة.

وتعرف الزبدة العادية بأنها خطيرة على صحة الإنسان، على اعتبار أنها عالية الدهون، مما يهدد صحة القلب والشرايين، ويزيد من مخاطر الإصابة بضغط الدم والكوليسترول.