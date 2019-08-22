العثور على رفات أقدم ديناصور في العالم

عثر علماء التاريخ على رفات أقدم ديناصور في العالم وذلك على جبل المغرب، حيث أطلق العلماء عليه اسم "Adratiklit boulahfa" وتعني باللغة الأمازيغية "سحلية الجبل" للتأكيد على أنهم عثروا عليه في منطقة جبلية.

وكان المكتب الصحفي لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، أعلن عن اكتشاف الديناصور مؤخراً، حيث قالت العالمة سوزان مادمنت التي درست رفات Adratiklit boulahfa ، إن ما يثير الاهتمام، هو أن هذا الرفات يعود إلى العصر الجوراسي الثاني- الجوراسي المتوسط.

وتضيف أن "معظم الستيغوصورات التي اكتشفت سابقا تعود إلى العصر الجوراسي المتأخر، ما يدل على أن الستيغوصورس الذي عثرنا عليه في جبال المغرب هو أقدمها، وسيساعد على توسيع تصوراتنا عن تطور هذه النوع من الديناصورات".

ويأمل علماء الحفريات بأن تساعد الاكتشافات اللاحقة في المنطقة على توسيع التصورات عن انتشار هذا النوع من الديناصورات وكيف كان شكلها واختلافه عن التي عاشت في العصر الجوراسي المتأخر.

وكان هذا النوع من الديناصورات منتشرا في جنوب إفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا.

ولأول مرة يعثر على رفات ديناصور من هذا النوع شمال إفريقيا.