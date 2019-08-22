فلسطينيون يترشحون لانتخابات البلديات في النرويج

ارتفع عدد المرشحين في مملكة النرويج الى 7 فلسطينيين للترشح لانتخابات البلديات وجميعهم ينتمون لحزب الحمر الاشتراكي والذي يؤيد الحق الفلسطيني في أرضه ويطالب بقطع العلاقات مع اسرائيل، وبالعدالة الاجتماعية وتحسين الاوضاع المعيشية وخاصة للاجئين المقيمين بالنرويج.

والمرشحون هم:

إمتثال النجار مرشحة حزب R dt.

بلدية B rum:

بيسان منصور مرشحة حزب R dt في بلدية Ris r .

سهاد ابو شمالة مرشحة حزب R dt في بلدية Hamar.

طارق أبو نحل مرشح حزب R dt لانتخابات البلديات في بلدية B rum.

نوّار سلمان مرشحة حزب R dt فى مدينة Bod.

محمد غنام مرشح حزب R dt في بلدية Oslo.

ماهر شقوره مرشح R dt في بلدية Oslo .

الجدير بالذكر ان المرشحة امتثال النجار عندما وصلت للنرويج عملت على ابراز دور المرأة الفلسطينية في النرويج تحديدا.

وبدأت امتثال نشاطاتها في النرويج عبر تأسيس فرع لاتحاد المرأة الفلسطينية كأول فرع في اوروبا وذلك لخدمة النساء الفلسطينيات واقامة الفعاليات الفلسطينية بمشاركة المرأة ومنها انطلقت الى الجمعية الفلسطينية للمرأة.

وأسست الاتحاد النسائي العربي في النرويج التي ضمت فروعا عدة بعضوية واشراف عدة نساء عربيات ناشطات وفاضلات من خيرة نساء العالم العربي، كما انها حصلت على جائزة افضل شخصية نسائية عربية مبدعة لعام 2015 .