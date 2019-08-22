قائد إسرائيلي: لا حل دائم في غزة والفلسطينيون يريدون تحرير كل فلسطين

أكد قائد كتيبة غزة في جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنرال يوسي بخار، أن الواقع بين قطاع غزة و"إسرائيل" يدلل عدم رغبة الطرفين في اندلاع حرب جديدة.

وأوضح بخار خلال مقابلة مع مراسلين عسكريين عبر راديو (103FM)، أن الفلسطينيين لديهم تفكير أبعد مما يعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين فهم يريدون كل الأراضي الفلسطينية دون استثناء.

وقال: "من يعتقد بأن هناك حل دائم طويل الأمد مع قطاع غزة هو مخطئ، الفلسطينيين لديهم تفكير أبعد مما يعتقد الإسرائيليين فهم يريدون كل ارض فلسطين".

وحيال خطة فك الارتباط قال الجنرال بخار: "بعد أن قمنا بالانسحاب من قطاع غزة اعتقد الفلسطينيين بأنهم سيحتلون كل اراضي اسرائيل ولم يكتفوا بأخذ قطاع غزة ولكن على الفلسطينيين أن يدركوا باننا هنا وسنبقي هنا".