بيان مهم من أهالي بلدة العيسوية لإقامة صلاة الجمعة على مداخل البلدة

دعا أهالي بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة خلال بيان اليوم الخميس، إلى ضرورة المشاركة في صلاة الجمعة يوم غد على المدخل الغربي للبلدة.

وأوضح بيان أهالي العيسوية أن إقامة الصلاة على المدخل الغربي للبلدة رفضا لحملة الاعتداءات المتواصلة فيها منذ 3 أشهر.

وقال الأهالي في البيان: "إن لجان أولياء مدارس العيسوية ستعلن الاضراب المفتوح عن الدوام في مدارس البلدة في حال استمرار حملة الاعتداءات".

وأضافوا: "انه سيعقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية والقائمة العربية المشتركة تحت شعار "نريد ان نعيش بأمان".

وتأتي هذه الدعوة في ظل الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها البلدة، والمتمثلة في: اعتقال العشرات، وابعاد الشبان عنها، وفرض الحبس المنزلي على المواطنين، إضافة إلى الاقتحامات اليومية ومداهمات المنازل، والمنشآت التجارية، وعرقلة الحركة في الأحياء، وداخل الشوارع.