ماذا قال غريزمان عن قدوم نيمار إلى برشلونة؟

قالت محطة "آر إم سي سبورت" الإذاعية الفرنسية، إن غريزمان قلق من انضمام مهاجم باريس سان جرمان إلى برشلونة، على اعتبار أنه يشعر بالتهديد من عدم اللعب بشكل منتظم في حالة عودة البرازيلي الدولي.

إلا أن غريزمان قرر الرد سريعا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حيث قال ساخرا "حسنا، كيف علمتم هذا؟"، لتقوم بعد ذلك الإذاعة الفرنسية بحذف الخبر من حسابها.

يشار إلى أن اسم نيمار مرتبط بعدد من الأندية، أبرزها برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى يوفنتوس، الذي دخل هو الآخر على خط المفاوضات.

وانتقل غريزمان إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد هذا الصيف بعد شهور من التوقعات بإتمام تلك الخطوة.