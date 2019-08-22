صمت "إسرائيلي" رسمي بعد وصف ترامب اليهود الذين يصوتون لخصومه بالخيانة

التزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت، وامتنعوا عن التعليق على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخائنين والجهلة وعدم الولاء لليهود في الولايات المتحدة الذين يدلون بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي، فيما اتهمته جماعات يهودية بمعاداة السامية.

وجاءت تصريحات ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، في سياق تعليقه مساء أول من أمس على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، اللتين رفضت إسرائيل السماح لهما بزيارتها تحت إلحاح من ترامب. وقال «أين ذهب الحزب الديمقراطي؟… أين ذهبوا في الدفاع عن هاتين المرأتين على حساب دولة إسرائيل. أعتقد أن أي شخص يهودي يصوت لديمقراطي يظهر إما جهله التام أو خيانة كبرى».

ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليق على تصريحات ترامب، بسبب علاقاته الوثيقة مع ترامب. وقال وزير الطاقة يوفال شطاينيتس ردا على سؤال عما قاله الرئيس الأمريكي لراديو «ريشيت بت» :»يجب ألا نتدخل في الخلافات السياسية في الولايات المتحدة. فنحن لنا علاقات طيبة مع الديمقراطيين والجمهوريين ولا بد أن نستمر على هذا المنوال»، بينما اتهمت منظمات يهودية وسياسيون يهود أمريكيون ترامب بنشر رسائل معادية للسامية، وطالبوه بالاعتذار عن تصريحاته التي لم تصدر عن أي رئيس سابق. وطالبت «اللجنة اليهودية ـ الأمريكية” (AJC) ترامب بالتوقف عن استخدام اليهود لأغراض سياسية، باعتبار أن «اليهود الأمريكيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين، لديهم توجهات سياسية مختلفة”، وبالتالي فإن تصريحات ترامب بشأن «الولاء والمعرفة على أساس تفضيل حزبي مسيئة وغير لائقة وغير مرغوبة».

وقالت اللجنة الأمريكية اليهودية إنها غضبت بشدة من تصريحات ترامب. وقال ديفيد هاريس الرئيس التنفيذي للجنة إن «تعليقات الرئيس مثيرة للانقسام بشكل صادم ولا تليق بمن يشغل أعلى منصب منتخب» في البلاد.

وقالت جماعة «جيه ستريت» في بيان «من الخطر والعار أن يهاجم الرئيس ترامب الأغلبية الكبيرة من الطائفة اليهودية الأمريكية ويصفها بالغباء والخيانة» . وأضافت «لكن ليس مفاجئا أن تنتقل هجمات الرئيس العنصرية المخادعة عن النساء التقدميات الملونات في الكونغرس الآن إلى تشويه يستهدف اليهود».