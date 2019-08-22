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لاعب في باريس سان جيرمان يكشف وجهة نيمار المقبلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:42 - 22 اغسطس 2019
نيمار دي سيلفا نيمار دي سيلفا
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كشف بابلو سارابيا لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سارابيا، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس".

وأضاف ناشئ ريال مدريد السابق: "وجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة".

ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.

ويشتعل الصراع على نيمار، في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس مؤخرًا بضمه، مما يصعب مهمة البلوجرانا في استعادته، رغم رغبة اللاعب في العودة لارتداء قميص الفريق الكتالوني بعد عامين من الرحيل.

 

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