تعليمات من داخلية غزة للطلاب بشأن سفرهم عبر معبر رفح

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، إعلانا خاصا بتسجيل الطلاب للسفر عبر معبر رفح.

ووفق بيان الداخلية، فإن الإعلان جاء على النحو التالي:

تعلن صالة تسجيل المسافرين عبر معبر رفح البري، بأنه نظرًا لخصوصية موضوع الطلاب خلال هذه الفترة، فإنه سيتم استقبال طلبات تسجيلهم طوال أيام الأسبوع، حيث يتطلب التسجيل للطلاب الجدد المستندات التالية:

1- جواز سفر ساري المفعول.

2- قبول جامعة نهائي أصلي.

3- شهادة القيد مع وصل الدفع.

4- تأشيرة طالب لغير جمهورية مصر.

وبخصوص الطلاب المستكملين للدراسة، يتطلب التسجيل:

1- إقامة طالب سارية المفعول.

2- بطاقة الجامعة.

وتنوه الصالة أنه لن تم التعامل مع أي طالب غير مستكمل للمستندات المذكورة.