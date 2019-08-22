روحاني: منظومة "باور-373" الصاروخية تضاهي تقريبا "إس-400" الروسية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء مراسم إزاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "باور-373" إنها متطورة أكثر من منظومة "إس-300" وقريبة من منظومة "إس-400" الروسية.

وقد تم تصنيع كل أجزاء منظومة "باور-373" الصاروخية في إيران وجرى اختبارها سنة 2017. وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية فإنها تعتبر أكثر تطورا بالمقارنة مع منظومة "إس-300" الروسية.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن المنظومة الصاروخية مجهزة بصواريخ "صياد-4" وقادرة على إصابة مختلف الأهداف، بما في ذلك المقاتلات والطائرات المسيرة و الصواريخ الباليستية والمجنحة على ارتفاع 27 كيلومترا وعلى مسافة 200 كيلومتر، وقادرة على رصد الأهداف على بعد 300 كيلومتر.