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هآرتس تجيب: ما السبب وراء العمليات البطولية الأخيرة..؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:55 - 22 اغسطس 2019
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قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس، إنّ السبب الرئيس وراء العمليات البطولية الأخيرة بالضفة الغربية، أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، هو الغضب مما يحصل في القدس والمسجد الأقصى، والشعور بالإحباط الذي يعانيه الشباب الفلسطيني.

وترى الصحيفة أن الغضب هو المحرّك للشبّان الذين يقومون بهذه الهجمات الفردية، والتي تقف خلفها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. لكنّ جهات أمنيّة إسرئيلية تشير إلى أن تسلسل الأحداث الأخيرة قد يُفقد حركة حماس السيطرة بشكل أو بآخر على ما يحدث في قطاع غزة، جرّاء الإحباط الذي يشعر به عناصر الفصائل بغزة، باعتبار أن التهدئة لم تحقق أي انجازات فعليّة.

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