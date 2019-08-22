الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل ويخلف خسائر مادية

أتلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بسطات الخضار والفواكه على معبر وادي الخليل جنوب بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، حيث تعتبر هذه البسطات مصدر الدخل الوحيد لأصحابها.

وداهمت قوات الاحتلال سوق الخضار والفواكه المقام في محيط المعبر وأتلفت محتوياته، كما واحتجزت بعض أصحاب البسطات، وهددتهم بعدم العودة والتواجد في المكان، مخلفة خسائر بعشرات الآلاف من الشواقل.

ونقلت مصادر محلية، عن عدد من العمال الذين يرتادون المعبر بشكل يومي، بأنهم اعتادوا على شراء القهوة وبعض الطعام من هذه البسطات أثناء ذهابهم إلى العمل.

وتعتبر السوق الوحيد الذي يشترون منه الطعام والقهوة أثناء ذهابهم إلى العمل، وأثناء عودتهم من العمل داخل أراضي عام 48 لقضاء بعض حاجيات منازلهم في أوقات متأخرة.