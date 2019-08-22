ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل ويخلف خسائر مادية

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 10:51 - 22 اغسطس 2019
سوق خضار سوق خضار
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

 أتلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بسطات الخضار والفواكه على معبر وادي الخليل جنوب بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، حيث تعتبر هذه البسطات مصدر الدخل الوحيد لأصحابها.

وداهمت قوات الاحتلال سوق الخضار والفواكه المقام في محيط المعبر وأتلفت محتوياته، كما واحتجزت بعض أصحاب البسطات، وهددتهم بعدم العودة والتواجد في المكان، مخلفة خسائر بعشرات الآلاف من الشواقل.

ونقلت مصادر محلية، عن عدد من العمال الذين يرتادون المعبر بشكل يومي، بأنهم اعتادوا على شراء القهوة وبعض الطعام من هذه البسطات أثناء ذهابهم إلى العمل.

وتعتبر السوق الوحيد الذي يشترون منه الطعام والقهوة أثناء ذهابهم إلى العمل، وأثناء عودتهم من العمل داخل أراضي عام 48 لقضاء بعض حاجيات منازلهم في أوقات متأخرة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات