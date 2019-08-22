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القيادي قعدان يواصل امتناعه عن شرب الماء في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:23 - 22 اغسطس 2019
فعالية تضامنية مع الأسير طارق قعدان فعالية تضامنية مع الأسير طارق قعدان
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يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "طارق قعدان" من مدينة جنين بالضفة المحتلة، اليوم الخميس، امتناعه عن شرب الماء، داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وكان الشيخ طارق قعدان (46 عاماً) قد أعلن بالأمس، عن امتناعه عن شرب الماء  بعد 14 يوماً من الاضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقعدان، من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، أعلن إضرابه عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.

وكان قد أُعيد اعتقاله في فبراير (شباط) الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال.

 

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