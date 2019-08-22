يوم غضب وإضراب شامل في أبو ديس والعيزرية دعماً للأسرى

أعلنت القوى الوطنية والاسلامية في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، الخميس، يوم غضبٍ وإضرابٍ شاملٍ، اسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

ودعت القوى في بيان صدر عنها الليلة الماضية، إلى اشتباك مفتوحٍ مع الاحتلال، إسنادًا للأسيريْن حذيفة بدر وإسماعيل خلف ورفاقهم المضربين عن الطعام.

واوضحت ان الاضراب يتزامن غدا مع عقد جلسة في محكمة الاستئناف في عوفر بمدينة رام الله للأسير حذيفة احمد بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ ٥٣ يوما.

ودعت القوى الوطنية والاسلامية إلى يوم غضب وتصعيد المقاومة ومظاهرات واشتباك مفتوح مع الاحتلال.

وأكدت دعمها ومشاركتها للفعاليات الداعمة لأسرانا في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، ودعت للتظاهر أمام سجن عوفر غدا.

كما دعت القوى الوطنية والاسلامية إلى ضرورة التواجد الدائم في خيمة الاعتصام مع الأسيرين حذيفة بدر حلبية واسماعيل خلف، وتفعيل التضامن معهما لتشكيل حالة من النهوض بالمشاركة الجماهيرية الواسعة، وعدم ترك أسرانا هما خاصا بعوائلهم، بل هم ومسؤولية وطنية عامة.