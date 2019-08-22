موجة انتقادات لنتنياهو على خلفية صمته على تخوين ترامب لليهود الديمقراطيين

انتقدت منظمة "إسرائيلية" حقوقية، الأربعاء، التزام رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الصمت حيال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد اليهود الذين يصوتون للحزب الديمقراطي ووصفهم بـ "الخونة".

في وقت سابق الأربعاء، أدلى ترامب، بتصريحات إعلامية من البيت الأبيض، خاطب فيها الناخب اليهودي قائلاً: "إذا كنت ترغب بالتصويت لديمقراطي، فأنت خائن جداً للشعب اليهودي وإسرائيل".

وجاء ذلك غداة تصريحات قال فيها ترامب إن اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين "مدانون إما بالافتقار التام للمعرفة أو بعدم الولاء الشديد"، وفجرت انتقادات واسعة في صفوف جماعات يهودية أمريكية.

وقالت حركة "السلام الآن"، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، مساء الأربعاء: "كنا نظن أن 24 ساعة ستكون كافية لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" لإدانة إعلان الخونة، الذي أدلى به ترامب، المعادي للسامية".

وأضاف البيان، "بهذا التصريح؛ هاجم ترامب 80 بالمئة من اليهود في الولايات المتحدة".

وبنبرة تهكم اختتمت الحركة بيانها بالقول لم نتوقع أن يصبح نتنياهو فجأة قائدًا مهتمًا بشيء آخر غير بقائه بالحكم".

وبخلاف نتنياهو، لم يدلِ أي مسؤول في الحكومة "الإسرائيلية"، بأي تصريحات بشأن هجوم ترامب على اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي.

الثلاثاء، ذكرت صحيفة "هآرتس"، العبرية أن الغالبية من اليهود الأمريكيين يصوّتون للحزب الديمقراطي الذي حصل على قرابة 80 بالمئة من أصوات اليهود في الانتخابات النصفية للكونغرس في 2018.