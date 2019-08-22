ترامب يخطط لإلغاء حق منح الجنسية بالولادة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته تدرس بجدية أمراً تنفيذياً بإنهاء الجنسية المكتسبة عن طريق الولادة، وذلك بعد أشهر من تشكيك العديد من المشرعين بقدرته على اتخاذ هذا القرار.

وأضاف ترامب أثناء مغادرته البيت الأبيض متجها إلى ولاية كنتاكي: "إننا ننظر إلى الأمر بجدية بالغة، التجنيس بالولادة، إذا كان لديك طفل على أرضنا، تهانينا، الطفل هو الآن مواطن أمريكي، هذا أمر سخيف".

واقترح الرئيس الأمريكي إنهاء الممارسة التي تمنح الجنسية لأولئك الذين ولدوا في الولايات المتحدة خلال حملته الرئاسية لعام 2016، وقد أحيا الفكرة في العام الماضي، قائلاً إنه سيوقع على أمر تنفيذي لسنّ التغيير.

وسارع العديد من المشرعين، بما في ذلك العديد من الجمهوريين، للرد على الفكرة، وجادلوا بأن ترامب يفتقر إلى السلطة لإجراء مثل هذا التغيير باستخدام أمر تنفيذي، وأشاروا إلى أن المواطنة المكتسبة هي حق منصوص عليه في التعديل الرابع عشر من الدستور.