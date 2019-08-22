طيران الاحتلال يستهدف موقعاً للمقاومة غرب مدينة غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية اليوم الخميس، موقع البحرية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة غزة.

وافاد مراسلنا أن الطيران الحربي استهدف موقع البحرية الواقع غرب مدينة غزة بثلاث غارات متتالية، فيما سُمع دوي انفجار قوي وسط مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، موقع البحرية الواقع غرب مدينة غزة بثلاث غارات متتالية، فيما سُمع دوي انفجار قوي وسط مدينة غزة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، رصد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة صوب مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب المتحدث، تم تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة المفتوحة فقط، مؤكدًا أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق الصاروخ.