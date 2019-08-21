رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستوري

أدى عبدالله حمدوك اليمين الدستورية مساء اليوم الأربعاء كرئيس لوزراء السودان أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

كان حمدوك قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مطار الخرطوم قادما من دولة اثيوبيا.

ودعا حمدوك، في تصريح صحافي في المطار، الى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا بأن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع بحسب سونا.

ونادى حمدوك بضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان، داعياً جميع الأطراف للعمل مع بعض حتى تتغير أوضاع البلاد وتتجه الي آفاق أرحب من التنمية والازدهار وعبر عن سعادته بالعودة الي ارض الوطن تلبية لقرار الشعب.

كان البرهان قد أدى في وقت سابق من اليوم الأربعاء اليمن الدستورية رئيسا للمجلس السيادي أمام رئيس القضاء، وبعد ذلك أدى اعضاء المجلس اليمين أمام البرهان.