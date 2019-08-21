غانتس يهدد حماس مجدداً

هدد بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حركة حماس مجدداً باستعمال القوة العسكرية، وذلك على خلفية سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال غانتس: "مرة أخرى صفارات إنذار، وأطفال الجنوب في الملاجئ"، ونتنياهو يفقد الأمن ويتم محو الردع الإسرائيلي فيما مسؤول حماس في غزة يحيى السنوار هو من يضع جدول الأعمال.

وأضاف، "في 17 سبتمبر القادم موعد الانتخابات الإسرائيلية، وأمام حركة حماس خيارين، الهدوء التام وإعادة الجنود الأسرى، أو الهدوء التام وإعادة الجنود الأسرى بالقوة العسكرية".

يشار إلى ان تصريحات الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات القادمة تتزداد ضد قطاع غزة، في سياق الصراع الانتخابي.