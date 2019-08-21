اللاجئون في لبنان يواصلون مسيرات الغضب ضد قرار وزارة العمل

واصل اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان مسيراتهم الغاضبة ضد قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، والتي تطالبهم بإجازة عمل، متناسياً وضعهم كلاجئين.

وشارك الآلاف من اللاجئين من مخيمات لبنان الجنوبية "البص ونهر البارد والمية ومية"، في مسيرات، أكدوا خلالها على حقهم في ممارسة العمل داخل لبنان دون أن تنطبق عليهم قيود وزارة العمل.

يشار إلى أن وزير العمل اللبناني أبو سليمان أطلق في حزيران/ يونيو الماضي خطة قال ان الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في لبنان، للحد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللبنانيين، شاملاً قراره الفلسطينيين اللاجئين.

ومن بين تدابير تلك الخطة، إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من طرف أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمئة من موظفيها لبنانيين.

ويعيش في لبنان بصفة دائمة ، 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيماً و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمسة، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني، عام 2017.