ملامح صفقة ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة

بدأت تتضح ملامح "صفقة ضخمة" في الأفق، بين عملاقي أوروبا، يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات

وقضى المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيتشي، يومان في برشلونة، حيث يتم "طبخ" صفقة تبادلية ضخمة بين الناديين.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بطل إيطاليا عرض الدولي الألماني إيمري جان على برشلونة، مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وأكدت الصحيفة أن "اليوفي" مستعد لإدخال مهاجمهم الكرواتي ماريو مانزوكيتش ضمن الصفقة، من أجل التعاقد مع راكيتيتش.

ووفقا لمصادر إيطالية، يرى نادي "السيدة العجوز" في راكيتيتش اللاعب "المثالي" لخط وسط الفريق، الذي يعاني من قلة اللاعبين ذوي العقلية الهجومية.

وفي صفقة أخرى، عرض باراتيتشي المدافع دانييلي روغاني على النادي الكتالوني، مقابل التعاقد مع ظهير برشلونة الشاب خوان ميراندا.

الأيام المقبلة قد تكشف عن صفقة تبادلية "ضخمة" بين الناديين، قد تحمل "اللمسة الأخيرة" على تشكيلة الفريقين قبل الدخول في "معترك" الموسم.