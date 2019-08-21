عطاء فلسطين الخيرية وبلدية النصر يوقعان اتفاقية مشروع تحلية المياه

وقعت جمعية عطاء فلسطين الخيرية ظهر اليوم، مع بلدية النصر اتفاقية لتنفيذ مشروع تحلية مياه داخل حدود بلدة النصر/محافظة رفح.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء فلسطين الخيرية مأمون أبو شهلا، ورئيس بلدية النصر محمد عاشور بحضور عدد من موظفي عطاء فلسطين، وذلك في مكتب أبو شهلا في محافظة غزه.

وينفذ مشروع قطرات الحياة "1" بتبرع كريم من الحكومة الصينية لإنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة لتزويد ما يقارب عشرة آلاف نسمة بالمياه الصالحة للشرب بالمجان، المحطة الأولي في ملعب النصر المعشب والمحطة الثانية في مدرسة المسمية الأساسية العليا للبنات ومدة تنفيذ المشروع 5 شهور بدءاً من شهر أغسطس 2019.

ورحب أ. محمد رئيس بلدية النصر، بتوقيع هذه الاتفاقية بالتعاون مع عطاء فلسطين الخيرية، مشيرا الى اهمية هذا المشروع لأهالي بلدية النصر ودعي الى تنفيذ مشاريع لخدمة البنية التحتية في البلدة. إلى ذلك، شكر أ. مأمون بلسان الشعب الفلسطيني الحكومة والشعب الصيني على دعم القضية الفلسطينية، ودعمهم المتواصل لخدمات البنية التحتية في أنحاء فلسطين، وتمني للشعب الصيني المزيد من التقدم والرفاهية.