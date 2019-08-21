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القيادي عدنان: إضراب الشيخ قعدان عن الماء خطوة فدائية وخطيرة جدًا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:38 - 21 اغسطس 2019
طارق قعدان طارق قعدان
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن إضراب الماء للشيخ طارق قعدان خطوة متقدمة وكبيرة وخطيرة جدًا.

وأوضح القيادي عدنان أن "الشيخ قعدان لم يقدم على هذه الخطوة الفدائية في إضرابه إلا لتوصيل رسالة أنه بقوته تعالى إما النصر أو النصر والشهادة خير لنا ألف مرة من خطوة للخلف".

وأعلن الشيخ طارق قعدان 46 عاماُ، إضرابه عن الماء، بعد 14 يوماً من الاضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

قعدان، من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، مضرب عن الطعام منذ 14 يوماً متتالية، رفضاً للاعتقال الإداري.

وكان قد أُعيد اعتقاله في فبراير (شباط) الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال.

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