القيادي قعدان يدخل إضرابًا مفتوحًا عن الماء في سجون الاحتلال

دخل الأسير القيادي في حركة الجهاد "طارق قعدان" من مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، إضراباً مفتوحاً عن الماء، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الشيخ طارق قعدان 46 عاماُ، إضرابه عن الماء، بعد 14 يوماً من الاضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

قعدان، من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، مضرب عن الطعام منذ 14 يوماً متتالية، رفضاً للاعتقال الإداري.

وكان قد أُعيد اعتقاله في فبراير (شباط) الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال.