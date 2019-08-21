الشرطة تلقي القبض على 14 مطلوبا للعدالة في نابلس

ألقت الشرطة الليلة الماضية، القبض على 14 مطلوبا للعدالة، وأتلفت 36 سيارة غير قانونية في عدة بلدات جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان لها، أن مراكز الشرطة في بلدتي قبلان وعقربا نفذت مهمة في قبلان وقريوت وعقربا، بإسناد من الأمن الوطني.

وأسفرت المهمة عن إلقاء القبض على 14 مطلوبا صادر بحقهم 24 مذكرة قضائية، وإتلاف 36 سيارة غير قانونية، والتحفظ على 4 مركبات أخريات لفحص قانونيتها.

وقالت الشرطة أن هذه الجهود تأتي حفاظا على الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون على جميع المناطق الجغرافية في المحافظة، وفي إطار مكافحة الظواهر السلبية التي تعرض حياة المواطنين وأملاكهم للخطر.