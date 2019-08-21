الاحتلال يوزع إخطارات هدم لعشرات المنازل شمال القدس

وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، إخطارات هدم لعشرات المنشآت الفلسطينية في محيط مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال برفقة طواقم تابعة لبلدية الاحتلال اقتحمت شارع المطار المقابل لمخيم قلنديا، وشرعت بتوزيع إنذارات هدم وإخلاء لما يقارب من 20 منشأة بالمنطقة، تدعي سلطات الاحتلال أنها "غير قانونية".

وأشارت إلى أن الاقتحام استمر لعدة ساعات، لافتة إلى أن أصحاب تلك المنشآت تلقوا قبل أكثر من عام أوامر لمراجعة المحاكم الاسرائيلية بخصوص منشآتهم.

وتواصل بلدية الاحتلال منذ احتلالها مدينة القدس عام 1967م، سياسة هدم المنازل وتهجير السكان الفلسطينيين تحت حجج واهية وهي عدم حصولهم على تراخيص البناء، وتقوم بملاحقة كل مقدسي يبني منزلًا أو مبنى أو محلًا أو عمل توسعة لمنشأته في المدينة وضواحيها.