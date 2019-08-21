سلفيت: مستوطنون يعطبون مركبات ويخطون شعارات عنصرية

أقدم مستوطنون، اليوم الاربعاء، على إعطاب إطارات سيارات، وكتابة شعارات عنصرية في قرية حارس غرب سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي حارس الشيخ عمر سمارة لـ معا ان عددا من المستوطنين اقتحموا القرية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية وقاموا بإعطاب عدد من اطارات سيارات المواطنين اضافة الى اعطاب اطارات الجرافة الخاصة بالمجلس، وخط شعارات عنصرية على جدران المواطنين.

واضاف سمارة ان القرية تتعرض للعديد من ممارسات الاحتلال من اقتحام واغلاق للمدخل الرئيسي من قبل الجيش الاسرائيلي وهدم وإخطارات لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء في مناطق "ج".