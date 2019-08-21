موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس خلال الأيام القادمة عبر بوابة التعليم الفني، حيث قدم طلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني على مستوى جميع محافظات الجمهورية امتحاناتهم لمختلف المواد المهنية والفنية المتخصصة.

ووسط جو من الترقب والخوف ينتظر طلاب وأولياء أمور طلاب الدبلومات الفنية، ظهور نتائج الدبلومات الفنية، بعد أن أنهوا امتحاناتهم، دون ورود أي شكوى من الورقة الإمتحانية بصعوبة الامتحانات، فقد تم التأكيد مسبقاً من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور /طارق شوقي، على أن الإمتحانات قد وضعت في مستوى الطالب المتوسط وقد روعي فيها الفروق الفردية بين الطلاب بما يحقق مصلحة الطالب.

ويتم الآن تصحيح جميع الأوراق الامتحانية وفق لجان خاصة معدة مسبقاً من قبل وزارة التعليم الفني، على مستوى جميع المحافظات، حيث صرح مصدر مسئول بالوزارة أنه سوف يتم الإعلان الرسمى عن كافة نتائج الدبلومات الدور الثاني على مستوى المحافظات فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات فى الكشوف، إستعداداً لإعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كيفية الإستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019:

أولًا يتم الدخول على البوابة المصرية للتعليم الفني من هــــــــــــــــنا، ومن ثم إختيار نوع المجال أوالقسم الفني الخاص بالطالب المستعلم عنه، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على عرض النتيجة. فتظهر نتيجة الدور الأول للطالب، موضح بها حالة الطالب وكذلك درجات الخاصة بكل مادة والمجموع الكلي.