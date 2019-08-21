"إحراق الأقصى" يشعل فتيل غضب رواد التواصل على المطبعين والاحتلال

رغم مرور نصف قرن على حريق المسجد الاقصى المبارك الا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بادروا منذ صباح اليوم بالتذكير بالمأساة التي لحقت بالمسجد الاقصى في هذا اليوم منذ 50 عاماً ، والولايات التي تلاحقه حتى يومنا هذا والتي بلغت ذروتها منذ اعلان ترامب عن صفقة القرن ونقل السفارة الاسرائيلية للقدس .

الذكرى كشفت عن واقع مهزوم للدول الاسلامية والعربية منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا ، ولتكافئ عدد من الدول العربية "اسرائيل" على كافة الجرائم التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني والتهويد والاستيطان والقتل والتهجير ، بالإعلان عن التطبيع علناً دون اي مسؤولية.

ذكراها

فقد أقدم يهودي أسترالي الجنسية الإرهابي مايكل دينيس على إشعال النار عمداً في المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين ومسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، التي التهمت أجزاء مهمة منه.

وتسببت هذه الجريمة بإحراق منبر نور الدين محمود الذي صنعه ليضعه في المسجد بعد تحريره، لكنه مات قبل ذلك ووضعه صلاح الدين الأيوبي، الذي يعتبر رمزا للتحرير والنصر على الصليبيين.

وبلغت المساحة المحترقة من المسجد الأقصى أكثر من ثلث مساحته الإجمالية، حيث احترق ما يزيد عن 1500 متر مربع من المساحة الأصلية البالغة 4400 متر مربع، وأحدثت النيران ضررا كبيرا في بناء المسجد الأقصى المبارك وأعمدته وأقواسه وزخرفته القديمة، وسقط سقف المسجد على الأرض نتيجة الاحتراق، وسقط عمودان رئيسان مع القوس الحامل للقبة، كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والمحراب والجدران الجنوبية، وتحطم 48 شباكا من شبابيك المسجد المصنوعة من الجبس والزجاج الملون، واحترق السجاد وكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

#لبيك_يا_اقصى و #ذكرى_حرق_الأقصى هشتاق اطلقه رواد مواقع التواصل للتعبير عن غضبهم وسخطهم لما مس ويمس المسجد الاقصى حتى اليوم ، مصعب العز على حسابه على توتير قال" ٥٠ عاما والأقصى ما يزال يحترق بنار المحتلين".

ايهاب الغصين على حسابة على تويتر قالوا وقلنا..يا أقصى ماانت وحيد

ولكن.... الله المستعان"

وسام محمود بينت ان 50عامً على حرق المسجد الأقصى#لبيك_يا_أقصى #ثائرون_فلسطينيون.

ashat Al Karmi " على حسابها على تويتر "خمسون عاما مضت على احراق #المسجد_الأقصى المبارك من قبل الصهيوني المجرم مايكل دينيس و بإيعاز من حاخامات و دعاة الهيكل المزعوم"

وتابعت "احترق منبر صلاح الدين و احترقت اجزاء كبيرة من المسجد"

لكنه بقي صامدا كصمود المقدسيين المرابطين الاشاوس رغم أنف الخونة المنسقين و المطبعين

Nashat Al Karmiغرد "خمسون عاما مضت على احراق #المسجد_الأقصى المبارك من قبل الصهيوني المجرم مايكل دينيس و بإيعاز من حاخامات و دعاة الهيكل المزعوم

احترق منبر صلاح الدين و احترقت اجزاء كبيرة من المسجد"

لكنه بقي صامدا كصمود المقدسيين المرابطين الاشاوس رغم أنف الخونة المنسقين و المطبعين

#لبيك_يا_اقصى



















