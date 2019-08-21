نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 مصر

من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2019-2018 فور اعتمادها من قبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وبناءًا على أحدث التصريحات، سيتم الإعلان عن نتائج الإعدادية والابتدائية الأزهرية خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن نتائج الدور الثاني مبشرة للغاية، وأن نسب النجاح تخطت حاجز الـ80% وهي أعلى من مثيلاتها من العام السابق، وتنتظر النتيجة فقط اعتمادها من قبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، لتُصبح بعدها مباشرة متاحة لجميع الطلاب في جميع المحافظات.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، وبدأت بمواد الفقه والتوحيد والفقه والجبر والهندسة الفراغية.

وانتهى قطاع التعليم بالأزهر الشريف من تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني 2019، كما تم الانتهاء بالفعل من عمليات ترصيد الدرجات، وفي انتظار فقط الاعتماد الرسمي من قبل وكيل المشيخة.

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