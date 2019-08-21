أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 21/8/2019

أسعار الحديد اليوم الأربعاء، 21 أغسطس 2019، في أهم أسواق مواد البناء المصرية، وذلك وفق آخر الأسعار التي أعلنتها شركات تصنيع الحديد في مصر، وشهدت التعاملات الصباحية حالة من الهدوء الشديد في سوق مواد البناء المصري، حيث استقرت أسعار الحديد لدى مختلف الشركات المصنعة في مصر.
إليك تقرير بأسعار طن الحديد على مدار اليوم في مختلف الشركات العاملة، الأسعار الواردة هي أسعار الطن ":تسليم مصنع" كما أنها الأسعار الموجودة لدى تجار الجملة. يذكر أن سعر طن الحديد يختلف من شركة إلى أخرى بحسب الأسعار التي تحددها وفقا لجودة الحديد، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد.
أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر:
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية
تشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حقق خلالها سعر الأسمنت ارتفاع ملاحظ، تجاوز خلاله سعر الطن الألف جنيه مصري، أما أسعار الأسمنت اليوم فهي كالتالي:
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|الشركة العربية للأسمنت
|المسلح
|820
|825
|825
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|800
|805
|808
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|808
|813
|813
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|808
|813
|813
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|818
|823
|823
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|805
|808
|808
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|798
|800
|800
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|808
|811
|811
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|805
|810
|810
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|798
|800
|800
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|798
|800
|800
|أسمنت العريش
|العسكري
|805
|808
|808
|أسمنت سيناء
|سيناء
|798
|800
|800
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|805
|808
|808
|السويس للأسمنت
|السويس
|805
|808
|808
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|818
|823
|823
|أسمنت حلوان
|حلوان
|815
|818
|820
|أسمنت شورى
|شورى
|798
|800
|800
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|818
|820
|820
|أسمنت السويدي
|السويدي
|820
|825
|825
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|800
|805
|800
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|798
|800
|800
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|805
|808
|808