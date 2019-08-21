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أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 21/8/2019

  • فلسطين اليوم
  • 12:28 - 21 اغسطس 2019
أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 21/8/2019 أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 21/8/2019
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أسعار الحديد اليوم الأربعاء، 21 أغسطس 2019، في أهم أسواق مواد البناء المصرية، وذلك وفق آخر الأسعار التي أعلنتها شركات تصنيع الحديد في مصر، وشهدت التعاملات الصباحية حالة من الهدوء الشديد في سوق مواد البناء المصري، حيث استقرت أسعار الحديد لدى مختلف الشركات المصنعة في مصر.

إليك تقرير بأسعار طن الحديد على مدار اليوم في مختلف الشركات العاملة، الأسعار الواردة هي أسعار الطن ":تسليم مصنع" كما أنها الأسعار الموجودة لدى تجار الجملة. يذكر أن سعر طن الحديد يختلف من شركة إلى أخرى بحسب الأسعار التي تحددها وفقا لجودة الحديد، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر:

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حقق خلالها سعر الأسمنت ارتفاع ملاحظ، تجاوز خلاله سعر الطن الألف جنيه مصري، أما أسعار الأسمنت اليوم فهي كالتالي:

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
الشركة العربية للأسمنت المسلح 820 825 825
الشركة العربية للأسمنت النصر 800 805 808
أسمنت أسيوط المهندس 808 813 813
صناعات مواد البناء التعمير 808 813 813
أسمنت أسك المنيا أسيك 818 823 823
أسمنت أسيك المنيا حورس 805 808 808
أسمنت النهضة الصخرة 798 800 800
أسمنت وادي النيل المصري 808 811 811
أسمنت وادي النيل وادي النيل 805 810 810
لافارج للأسمنت المخصوص 798 800 800
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 798 800 800
أسمنت العريش العسكري 805 808 808
أسمنت سيناء سيناء 798 800 800
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 805 808 808
السويس للأسمنت السويس 805 808 808
أسمنت بورتلاند طرة طرة 818 823 823
أسمنت حلوان حلوان 815 818 820
أسمنت شورى شورى 798 800 800
مصر بني سويف مصر بني سويف 818 820 820
أسمنت السويدي السويدي 820 825 825
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 805 800
مصر للأسمنت قنا المسلة 798 800 800
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 805 808 808
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