سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء بمصر

استقر سعر الدولار في السوق الموازي، اليوم الأربعاء 21-08-2019، وحركة البيع والشراء هادئة نسبيًا، حيث جاء سعر الشراء 16.61 جنيه إلى 16.50 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 16.67 جنيه إلى 16.60 جنيه.

يشار إلى أن السوق الموازي يختلف من مكان لآخر ومن تاجر لتاجر آخر، وتتفاوت الأسعار في البنوك بشكل طفيف، ويتحدد السعر بالبنوك وفقًا لأسعار البنك المركزي، وقد تغيرت الأسعار منذ قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه الماضي، ولعل أبرز الأسعار الآن هي في الجدول التالي الذي نقوم بتحديثه باستمرار.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية:

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ اتش اس بى سى HSBC 16.55 16.65 يومين البنك المصرى الخليجى 16.55 16.65 7 أيام بنك المشرق 16.55 16.65 يومين بنك عودة 16.55 16.65 6 أيام بنك الكويت الوطني NBK 16.55 16.65 3 أيام بنك البركة 16.55 16.65 6 أيام بنك قناة السويس 16.55 16.65 6 أيام كريدى أجريكول 16.55 16.65 23 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.55 16.65 7 أيام المصرف العربى الدولى 16.55 16.65 22 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.55 16.65 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 16.55 16.65 22 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 16.55 16.65 3 أيام بنك التنمية الصناعية 16.55 16.65 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.55 16.65 يومين بنك مصر إيران التنمية 16.54 16.64 6 أيام بنك بلوم 16.54 16.64 6 أيام المصرف المتحد 16.54 16.64 18 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.54 16.64 18 ساعة البنك المركزى المصرى 16.54 16.66 11 ساعة البنك الأهلى اليونانى 16.53 16.63 6 أيام بنك التعمير والإسكان 16.53 16.63 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 16.53 16.63 6 أيام بنك الإسكندرية 16.53 16.63 6 أيام البنك الزراعى المصرى 16.52 16.62 3 أيام بنك مصر 16.52 16.62 7 أيام البنك الأهلي المصري 16.52 16.62 7 أيام

يشار إلى أن الجهاز المصرفي المصري سجل فائض ميزانية يقدر ب3.8 مليار دولار في العام الماضي، فيما أعلن البنك المركزي طرحه لأذون الخزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه، وأن قيمة الطرح الأول لتلك الأذون بلغ 7.7 مليار جنيه، وذلك لأجل 91 يومًا، وأعلن أنه يتم طرح أذون بمبلغ 8 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ونحن معكم بكل جديد