كلية الملك خالد العسكرية نتائج القبول النهائي 1440 في السعودية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عن موعد فتح باب التسجيل لحملة الشهادات الجامعية للعام 1440هـ، سنقدم لك شروط وخطوات التقديم وكذلك رابط موقع كلية الملك خالد للتسجيل.

شروط التسجيل (للجامعيين)

أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألا يقل عن تقدير عن (جيد) وأن لا يكون قد أمضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات للجامعيين التي يعقدها المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات النظرية فقط).

أن يكون قد أدى اختبار اللغة الإنجليزية (كفايات اللغة الإنجليزية STEP ) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات الصحية عدا الأطباء).

) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات الصحية عدا الأطباء). أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في احدى التخصصات التالية.

تعليمات التسجيل للجامعيين

بالنسبة لخريجي السنة الحالية الذين لم يحصلون على نتائجهم بعد يكتفى بالمعدل المتوقع الحصول عليه، ويفضل استخدام متصفح إنترنت اكسبلورر 8 فأعلى، ولا تتعدى عملية التسجيل مدة الساعة (60 دقيقة)، كما يرجى تجهيز صور للهوية الوطنية من الماسح الضوئي للتالي (بحيث تكون صيغة الصور من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة ال800 كيلوبايت ).

الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم والتسجيل:

صورة شخصية (ملونة بالزي الوطني مقاس 3*4).

دفتر العائلة (للمتزوجين).

الهوية الوطنية للأب.

دفتر العائلة للأب.

وثيقة التخرج أو إفادة بتوقع تخرجك صادرة من الجامعة.

شهادة الامتياز ( للتخصصات الصحية).

السجل الأكاديمي (يمكن الحصول علية من موقع جامعتك).

التأكد من جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة ( عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة).

بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل).

سيتم ارسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.

تستطيع التعديل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات طلب”.

تيجة التقديم لكلية الملك خالد العسكرية لعام 1440 وتعليمات للطلبة المقبولين

عليك الحضور في اليوم المحدد لمراجعة الطالب الساعة السابعة صباحاً بالزي الرياضي في مقر لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية (الرياض- جنوب وزارة الحرس الوطني تقاطع الدائري الشرقي مع طريق خريص – مخرج 13)، وأيضاً الإثباتات المطلوبة من الطالب عند الحضور لمقر اللجنة كما يلي: (إحضار أصل الهوية الوطنية -كرت المراجعة).

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول لحملة الثانوية العامة من خلال الرابط السابق مباشرة، كما يمكن الاستفسار عن لأي شيئ يتعلق بالتقديم لكلية الملك خالد العسكرية بإحدى الطرق التالية: عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]، عن طريق رابط الموقع من هـــــــــنا، أو عن طريق الاتصال على 0114918326.