موعد نتائج الصف التاسع 2019 اليمن

يترقب الطلاب في مختلف المدن اليمنية إعلان نتائج الصف التاسع 2019 اليمن الدور الأول، حيث أدى الطلاب والطالبات أول أيام الامتحانات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2019 في مادة القرآن الكريم والدراسات الاسلامية، وانتهت الامتحانات يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 في مادة العلوم والرياضيات، ومنذ ذلك الحين بدأت أعمال تصحيح أوراق الإجابة والكنترولات ولم تنتهي حتى الآن.

وبامكان الطلاب والطالبات في شهادة التعليم الأساسي في الجمهورية اليمنية، الإستعلام عن نتائج الإمتحانات الوزارية الخاصة بهم في الصف التاسع 2019، من خلال الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم اليمنية وكتابة رقم الجلوس، فور الإعلان عن النتيجة ورفعها على موقع الوزارة اليمنية.

طريقة الإستعلام عن نتائج الصف التاسع 2019 اليمن:

الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية من هـــــــــــــــــنا، ثم اختيار المدرسة التابع لها الطالب/ الطالبة، واختيار الصف الدراسي للطالب (الصف التاسع أساسي)، ومن ثم كتابة رقم جلوس الطالب/ الطالبة، والضغط على أيقونة اظهار النتيجة.

ومن المؤكد إعلان نتائج الصف التاسع اليمني خلال الأيام القليله المقبلة أي قبل نهاية شهر أغسطس، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.