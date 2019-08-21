قرار بمنع دخول الحيوانات والمواشي لمياه بحر غزة

أصدرت بلدية خان يونس بالتعاون مع جهاز الشرطة البحرية وشرطة البلديات قرارًا بمنع إدخال "الحيوانات والمواشي" إلى مياه البحر حفاظاً على سلامة المصطافين ومنعاً لانتشار الأمراض، والعمل على منع هذه الظاهرة بشكل نهائي التي تتسبب بإزعاج كبير للمصطافين سيما الأطفال والنساء.

وكان رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة وممثلون عن دوائر البلدية المختصة، ومدير شرطة البلديات الرائد إبراهيم زقوت، ومدير جهاز الشرطة البحرية العقيد باسل الغلبان، قد عقدوا اجتماعا لدراسة السبل الواجب اتباعها من أجل إنفاذ القرار وتحويل المخالفين للقضاء.

وناقش المجتمعون الوضع المتأزم على شاطئ البحر نتيجة لورود مناشدات وشكاوى للبلدية والجهات المختصة وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بقيام بعض المواطنين بإدخال الحيوانات وخاصة "الكلاب والحمير" إلى مياه البحر والتي نشرت حالات الخوف والهلع لدى الأطفال والعائلات.

وأكدوا على وجوب التخلص من كافة الممارسات الخاطئة التي قد تؤذي جمهور المصطافين في ظل الحديث عن تنفيذ القرار يوم غد الخميس من أجل منع كافة مظاهر الإخلال بالنظام وتعكير صفو المصطافين، مشددين على أهمية تعاون الجميع من أجل الحفاظ على المصلحة العامة.

وأشار المجتمعون أنه تم الاتفاق للسماح لأصحاب عربات الكارو باستخدام المنطقة الواقعة شمال موقع الشرطة البحرية وكذلك جنوب نادي الوكالة البحري فقط وبشكل محدود.