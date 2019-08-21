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زيادة عدد القضاة بمحافظات غزة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء

  • فلسطين اليوم - وكلاالات
  • 11:42 - 21 اغسطس 2019
محمد عابد محمد عابد
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أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على زيادة عدد القضاة في دوائر التنفيذ بالمحافظات الجنوبية وخاصة محافظة غزة، في ظل كثرة عدد القضايا التي ترد للمحاكم.

جاء ذلك،  خلال لقاء المستشار عابد،  بقضاة التنفيذ بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي، وم. ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، و محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وأوضح المستشار عابد، أن الهدف من الزيادة تخفيف الضغط الكبير على القاضي والذي لا يجعل القضية تأخذ استحقاقها في الاهتمام، وتسريع الفصل في قضايا المواطنين والقضاء على التأجيلات المتكررة في القضية الواحدة، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد.

وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ من الناحية الفنية والإدارية والتشريعية ووضع رؤية واضحة للارتقاء بها لأفضل المستويات وتسهيل الإجراءات ومعالجة العوائق.

يذكر أن زيادة عدد قضاة التنفيذ يأتي في ظل السياسات الإستراتيجية التي اتخذها رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير القضاء وتحسين جودته لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين مع بداية العام القضائي الجديد.

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