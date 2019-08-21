وفد قيادي من الجهاد يشارك بتشييع والد الأسير القيادي مهند الشيخ إبراهيم

شارك وفد قيادي من حركة الجهاد الاسلامي في الضفة المحتلة، بتشييع والد الأسير القيادي مهند الشيخ إبراهيم الذي توفي صباح أمس الثلاثاء بعد معاناة مع المرض.

وتقدم الوفد القياديان المؤسسان الشيخ سعيد نخلة ورياض أبو صفية من رام الله ومجموعة من كوادر الحركة ومحرريها.

وفي كلمة له نقل الشيخ خضر عدنان التعازي للأسرة المجاهدة بفقدها والد الأسير المجاهد مهند الشيخ إبراهيم ناقلاً التعازي باسم الأسرى في هداريم ذاكراً منهم ثابت المرداوي ومروان البرغوثي وحمزة الحاج محمد وسامح الشوبكي ووجيه أبو خليل وابني أبو ساري وأحمد فني وربيع أبو الرب وإبراهيم حامد.