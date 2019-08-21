ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

فضيحة فنادق "اسرائيلية" بالبحر الميت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:27 - 21 اغسطس 2019
البحر المبت "ارشيفية" البحر المبت "ارشيفية"
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

اشتكى "إسرائيليون" من سوء اداء فنادق البحر الميت والاكتظاظ وعدم النظافة والصراخ وانعدام خدمة الغرف والشتائم والشجارات وسرقة التلفونات المحمولة ورداءة الطعام.

وفي مقابلات بثتها القناة ١٢ العبرية، صباح اليوم قالت صوفيا: "وصلنا ووجدنا طوابير طويلة عند الاستقبال في فندق رويال، وكان صراخ اطفال وشجارات عنيفة والمصعد معطل ولم نصدق .. ثم اعطونا غرفة رديئة معطلة الخدمات وشرفة وسخة واضطررنا ان ننام كل ٤في سرير واحد.

وقد اشتكت صوفيا لوزارة الصحة ووزارة السياحة "الإسرائيلية".

ويؤكد آخرون ان ادارة الفندق لم تحترم الحجوزات وباعت الغرف أكثر من مرة رغم الاسعار المرتفعة وان شجارات وعنف وقع هناك.

وتضيف: " لم تكن رحلة وانما كان كابوسا لنا وللأطفال ".

الأكثر مشاهدة

متعلقات