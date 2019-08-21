توافق سوداني على رئيس القضاء والبرهان يؤدي اليمين الأربعاء

أصدر المجلس العسكري السوداني، مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان.

وأشار الناطق باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين الكباشي إلى أن "البرهان سيؤدي القسم اليوم الأربعاء، أمام رئيس مجلس القضاء"، مضيفا أنه "سيتم تعيين رئيس للوزراء غدا وسيؤدي القسم مساء".

يأتي ذلك بعد تأكيد قيادي بقوى الحرية والتغيير للأناضول، طلب عدم ذكره اسمه، أنه جرى التوافق مع المجلس العسكري على تولي امرأة منصب رئيس القضاء في الفترة الانتقالية، وهي "نعمات عبد الله محمد خير"، مشيرا إلى أنها "قاضية بالمحكمة العليا".

وقال قيادي آخر بقوى الحرية والتغيير للأناضول إن "أعضاء المجلس السيادي بالبلاد سيؤدون اليمين الدستورية الأربعاء"، موضحا أن "أعضاء المجلس الـ11 سيؤدون القسم أمام رئيس القضاء".

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ومن المقرر حل المجلس العسكري، عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه للمجلس السيادي، وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.