محطة لشحن السيارات الكهربائية في الخليل

دشنت شركة PALEV لخدمات وحلول الشحن للسيارات الكهربائية، بالخليل، محطة شحن كهربائية، هي الاولى في المدينة.

جاء ذلك بعد اتفاقية جرت بين مدير عام الشركة سامي أبو يوسف ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة مؤخراً، والتي تفيد بتنفيذ محطات شحن سريعة للمركبات الكهربائية في مدينة الخليل.

ووصف أبو سنينة المشروع بـ"الريادي" ويعتبر الأول من نوعه، مؤكدا ايلاء البلدية اهتماما كبيراً للحفاظ على البيئة، حيث تعتبر هذه المركبات صديقة للبيئة ولا تنبعث منها الغازات الضارة، وبالتالي تقلل من معدلات التلوث في المدينة.

وقال: المحطة التي نُفذت من قبل شركة PALEV تتضمن أفضل وأحدث المواصفات والتقنيات العالمية، وتسهل على المواطنين خاصةً الذين يقتنون مركبات كهربائية.

وشركة PALEV باشرت نشاطاتها مطلع العام الجاري، حيث أطلقت أولى محطاتها في مدينتي رام الله والبيرة، وهي تسعى للحفاظ على بيئة مستقبلية نظيفة، وتطوير سريع في البنية التحتية، وإيجاد الحلول التي تتعلق بإمكانية شحن كافة السيارات الكهربائية في فلسطين عن طريق توفير ثلاث طرق رئيسية وثانوية كالشحن المنزلي، والمتنقل، والسريع.

وأكدت مديرة التسويق في الشركة سيما الحموري على ضرورة نشر الوعي حول السيارات الكهربائية لفوائدها في خلق بيئية صحية 100%، عدا عن أن الشركة عملت على تأسيس بنية تحتية كاملة لاستيعاب السيارات الكهربائية الجديدة، بما يساهم في توفير دعم فني كامل بمراكز الصيانة، من خلال أفراد حاصلين على شهادات في صيانة المركبات.