مداهمة واعتقالات في الضفة ومواجهات في العيسوية

واصلت قوّات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة وفجر اليوم الأربعاء، حملة الدهم والاقتحام لمدن الضفة المحتلة والقدس، واعتقلت 7 مواطنين، فيما دارت مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت من محافظات الضفة الغربية 7 مواطنين بعد عمليات دهم وتفتيش في العديد من المناطق.

فيما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت المصادر، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام عدد من الجيبات العسكرية للبلدة، وتمركزها في حي آل عبيد، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.