ارتفاع درجات الحرارة والجمعة ذروتها

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تكون درجة الحرارة في القدس المحتلة نهار الأربعاء تصل 29 مئوية، فيما ترتفع في الأغوار لتصل 37 درجة.

وتكون الأجواء صيفية عادية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.