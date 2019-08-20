طريقة جديدة سريعة لتحديد درجة نقاء الماء

ابتكر علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية بالتعاون مع علماء جامعة موسكو طريقة فعالة وسريعة لتحليل الماء، تساعد على حل مشكلة تلوث البيئة.

وحسب العلماء، فإن الطرق المستخدمة حاليا لا تفي بالمتطلبات الحديثة للأداء وتعدد الاستخدامات ولحل هذه المشكلة، لذلك اقترح العلماء استخدام تحليل الاستقطاب لقياس تركيز المعادن الثقيلة في الماء.

وتقول الباحثة أناستاسيا ياكوشيفا، "هذه الطريقة تقلص الزمن اللازم للتحليل وتحسن كفاءة القياسات. استخدمت في هذا التحليل نقاط كم كربونية، هي دقائق نانو آمنة مقاسها أقل من 10 نانومتر، ولها خصائص فلورية ثابتة في وسط مائي وحساسة لكاتيونات النحاس (أيونات النحاس الموجبة)".

وبحسب العلماء ستفتح هذه الطريقة ستفتح آفاقا لتحليل سريع وبسيط وفعال للماء، ومن إيجابيات هذه الطريقة، إمكانية استخدامها في فحص مصادر الماء التي يصعب الوصول إليها والبعيدة.

وتم تحليل أكثر من 100 عينة في وقت واحد، ما يقلص التكلفة ويرفع انتاجية العمل.