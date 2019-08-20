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ثغرة بنظام ios تسمح بعمل jailbreak لهواتف آيفون

  • فلسطين اليوم
  • 23:37 - 20 اغسطس 2019
ايفون ايفون
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جوال
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أفادت التقارير أن شركة أبل قد أعادت تشغيل خلل فى نظام iOS سبق وأصلحته، مما يجعل الإصدار الأحدث من نظام التشغيل الخاص بها عرضة للاختراقات، وذكرت Motherboard أن الهاكرز قد استغلوا تلك الثغرة بالفعل فى عمل  jailbreak  لإصدار iOS 12.4.

ويتيح كسر حماية جهاز آيفون للأشخاص تخصيص أجهزة iOS الخاصة بهم وتشغيل تطبيقات غير مدعومة، لكن أبل تقول إن هذه الاختراقات أو "التعديلات غير المصرح بها على iOS" يمكن أن تؤدى إلى ثغرات أمنية وأشياء مثل تعطل الأجهزة وفقدان البيانات.

وعندما يتم اكتشاف ثغرة أمنية تسمح لكسر الحماية بالعمل، تقوم أبل عمومًا بإصلاح الخلل فى تحديث iOS التالي.

ووفقا لموقع cnet الـأمريكى، نشر باحث أمنى يُعرف باسم Pwn20wnd عملية كسر الحماية jailbreak  لـ iOS 12.4، وبحسب ما ورد أكد الباحثون أن الـ jailbreak  يعمل على جهاز iPhone XR.

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