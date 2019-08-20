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الثقافة الفلسطينية تعلن عن منح دراسية في ماليزيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:32 - 20 اغسطس 2019
منح دراسية منح دراسية
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أعلنت منظمة الثقافة الفلسطينية الماليزية، يوم الثلاثاء، عن منح دراسية مختلفة للدراسة الجامعية في الجامعات الماليزية.

وجاءت المنح على النحو التالي:

5 منح لدراسة البكالوريوس في جامعة UCSI بماليزيا تشمل تغطية الرسوم الدراسية، وذلك ضمن التخصصات التالي:

1. الطب البشري

2. التمريض

3. الصيدلة

4. الهندسة

20 منحة لدراسة البكالوريوس والدبلوم في جامعة MAHSA بماليزيا تشمل تغطية الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، وذلك ضمن التخصصات التالي:

1. التمريض

2. الصحة البيئية

3. التصوير الطبي

4. إدارة الأعمال

5. المحاسبة

معلومات أكثر عبر الرابط التالي: http://www.pcomeducation.org

 

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