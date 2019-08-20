الثقافة الفلسطينية تعلن عن منح دراسية في ماليزيا

أعلنت منظمة الثقافة الفلسطينية الماليزية، يوم الثلاثاء، عن منح دراسية مختلفة للدراسة الجامعية في الجامعات الماليزية.
وجاءت المنح على النحو التالي:
5 منح لدراسة البكالوريوس في جامعة UCSI بماليزيا تشمل تغطية الرسوم الدراسية، وذلك ضمن التخصصات التالي:
1. الطب البشري
2. التمريض
3. الصيدلة
4. الهندسة
20 منحة لدراسة البكالوريوس والدبلوم في جامعة MAHSA بماليزيا تشمل تغطية الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، وذلك ضمن التخصصات التالي:
1. التمريض
2. الصحة البيئية
3. التصوير الطبي
4. إدارة الأعمال
5. المحاسبة
معلومات أكثر عبر الرابط التالي: http://www.pcomeducation.org