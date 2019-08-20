الثقافة الفلسطينية تعلن عن منح دراسية في ماليزيا

أعلنت منظمة الثقافة الفلسطينية الماليزية، يوم الثلاثاء، عن منح دراسية مختلفة للدراسة الجامعية في الجامعات الماليزية.

وجاءت المنح على النحو التالي:

5 منح لدراسة البكالوريوس في جامعة UCSI بماليزيا تشمل تغطية الرسوم الدراسية، وذلك ضمن التخصصات التالي:

1. الطب البشري

2. التمريض

3. الصيدلة

4. الهندسة

20 منحة لدراسة البكالوريوس والدبلوم في جامعة MAHSA بماليزيا تشمل تغطية الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، وذلك ضمن التخصصات التالي:

1. التمريض

2. الصحة البيئية

3. التصوير الطبي

4. إدارة الأعمال

5. المحاسبة

معلومات أكثر عبر الرابط التالي: http://www.pcomeducation.org