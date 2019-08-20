وزير إسرائيلي: الحرب على غزة ستكون عدوانية والانتخابات لا تشكل عائقا

قال وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس، مساء اليوم الثلاثاء، إن انتخابات " الكنيست " المقررة الشهر المقبل، لا تشكل عائقا أمام البدء بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.

وقال أكونيس: "فيما يتعلق بتهديدات حماس بالتصعيد، إن ما لا يفهمونه بالتلميح سنجعلهم يفهمونه بالأفعال، وإذا لزم الأمر سيكون هناك عمل عسكري حاد للغاية في قطاع غزة".

وأضاف : "من الخطأ أن نتحدث في وسائل الإعلام عن طبيعة العملية وخطط العمل التي سيستمع "العدو" لها منا في جميع الأوقات، وليس من الجيد أن يعرف ما يحتاج إلى الاستعداد له".

وتابع أكونيس: "الواضح أن هذه العملية من جانبنا تجاه القطاع ستكون أكثر عدوانية من الجرف الصامد وعامود السحاب".

وأشار إلى أن هناك مجموعة واسعة جدًا من الاعتبارات قبل الدخول في هذه العملية العسكرية، مبينًا أن الانتخابات لا تشكل عائقا.