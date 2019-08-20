"أيبك" ترفع أرباحها بنسبة 27% في النصف الأول من العام

أعلن رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) طارق العقاد، أن صافي أرباح المجموعة، بعد الضريبة، بلغ 10.2 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 26.7% عنها في النصف الأول من عام 2018.

وقال العقاد، في بيان وزعته المجموعة، اليوم الثلاثاء، إن حصة مساهمي "أيبك" من هذه الأرباح بلغت 8.3 مليون دولار بارتفاع نسبته 46.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما نمت الإيرادات بنسبة 12.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 391.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2019.

ولفت العقاد إلى قيام الشركة برفع رأس المال المدفوع ليصبح 87.5 مليون دولار، وذلك عبر توزيع أسهم مجانية على مساهميها عددها 5.5 مليون سهم بنسبة 6.7% من القيمة الإسمية للسهم، إضافة إلى توزيع أرباح نقدية بمقدار 5 ملايين دولار بنسبة 6.1% من القيمة الإسمية للسهم، وبذلك بلغت مجمل توزيعات الأرباح ما قيمته 10.5 مليون دولار أي بنسبة 12.8%.

و"أيبك" شركة استثمارية قابضة، مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين، وتتوزع استثماراتها على قطاعات: الصناعة، والتجارة، والتوزيع، والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، عبر تسع شركات تابعة، كما أن "أيبك" هي أحد المساهمين المؤسسين في شركة فلسطين لتوليد الطاقة، وتمتلك أسهما في بنك فلسطين، وشركة فلسطين للطاقة، وشركة "مدفوعاتكم" للدفع الالكتروني، وشركة دار التمويل الإسلامي، وشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير.