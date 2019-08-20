"جامعة الإسراء" تواصل الاستعدادات لإطلاق حفل تخريج فوجها الأول

أعلنت مسؤول اللجنة التحضيرية بجامعة الاسراء الدكتور احمد الوادية، أن الطواقم المختلفة تواصل التحضيرات والاستعدادات الفنية واللوجستية؛ لإقامة حفل التخرّج الأول لطلبتها بعنوان "فوج الإسراء الأول"، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وأوضح الوادية، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن اللجنة التحضيرية للاحتفال تعمل ومنذ عدّة أسابيع، على مدار الساعة من أجل إخراج الحفل بأبهى حلّة تليق بالجامعة الطموحة والرائدة، وطلبتها المتميزين، على كل الصعد والمستويات.

وقال إن الجامعة تبنت منذ اليوم الأول لانطلاقتها في العام 2014، شعار "التغيير نحو الاحتراف"، لتشكّل بذلك إضافة نوعية ومتميزة في مجال التعليم العالي بفلسطين، وها هي اليوم تتهيأ لتخريج باكورة مميزة من منتسبيها في مختلف التخصصات العلمية.

وشدد الوادية، على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من اعتماد البرامج الأكاديمية في مختلف المستويات، بما يراعي احتياجات السوق الفلسطيني؛ ولتفتح مزيداً من الآفاق أمام الطلبة للالتحاق بالتخصصات المتنوعة وغير التقليدية والتي تراعي طموحاتهم وتطلعاتهم.

ولفتت أن الاحتفال سيشارك فيه العديد من الشخصيات الأكاديمية والوطنية والمجتمعية، في مقرّها الرئيس بمدينة الزهراء، والذي يقام على مساحة تبلغ أكثر من 30 دونماً، وفق أرقى التصاميم الهندسية والفنية التي تراعي معايير الجودة، وتوفّر بيئة تعليمية مناسبة تليق بأبناء شعبنا.

وأشار الوادية إلى أنها حرصت على توفير جميع الإمكانات الفنية، والمادية، والبشرية، للخروج باحتفال ناجح ومميز؛ ليكون بمثابة عرس فلسطيني وطني بامتياز.

وتمنى للطلبة الخريجين مستقبلا زاهراً في خدمة المجتمع والنهوض به، والتوفيق للطلبة الجدد والقدامى، داعيًا إياهم إلى بذل مزيد من الجد والاجتهاد والمراكمة على الإنجازات وصولاً إلى تحقيق رغباتهم وآمالهم.