الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الشهيد أبو صلاح

كشفت وسائل الاعلام العبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل جديدة التفاصيل نتائج التحقيق في عملية التسلل المسلحة التي نفذها الشهيد هاني أبو صلاح منذ أسابيع شرق خانيونس وأدت لإصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابط.

و بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد أشارت التحقيقات التي نشر جزء منها أمس الإثنين، الى أن 4 من جنود لواء جولاني رفضوا مواجهة أبو صلاح، والدخول في اشتباك معه، معللين بأن ذلك قد يمس بهم ويتسبب في معاقبتهم، خاصةً بعد الحادثة التي وقعت شمال قطاع غزة حين استشهد أحد نشطاء حماس برصاص جنود من نفس اللواء لاقترابه من الحدود، وقدم حينها جيش الاحتلال اعتذارًا لحماس وتم معاقبة الجنود.

وأظهرت مزيداً من التحقيقات مفاجأة أن الجنود لم يقتصر فعلهم على ذلك، فهم لم يقتربوا من المنطقة التي أصيب فيها قائدهم المباشر، وتركوه يواجه مصيره وحيدًا.

وتظهر نتائج التحقيق، سلسلة من الاخفاقات الكبيرة في تصرف القوة التي واجهت أبو صلاح، حتى القوة التي أتت لمساندتها، قبل أن تصل قوة أخرى نجحت بقتل المنفذ.

وتقرر في نهاية التحقيق طرد 4 جنود بينهم ضابط برتبة رقيب بسبب امتناعهم عن مواجهة أبو صلاح.