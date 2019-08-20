اسعار نارية.. "كرتونة الجوافة" 300 شيكل

وصل ثمن "كرتونة الجوافة" إلى حوالي 300 شيقل في عدد من اسواق مدينة قلقيلية.

وذكر مزارعون وتجار فواكه أن "كرتونة الجوافة" التي تحوي 10 كيلو جراماً بلغ سعرها 300 شيكل، أي حوالي 30 شيكلاً للكيلو الواحد، وهو ما يعتبر أسعاراً باهظة جداً.

وقال مدير دائرة الزراعة في محافظة قلقيلية، المهندس احمد:" هذا السعر لا يمثل السعر الحقيقي لسعر كرتونة الجوافة، وهي حالة نادرة كون الإنتاج تأخر هذا العام بسبب الظروف المناخية، حيث تأخر عقد الثمار، ما أدى إلى عملية التأخير في نضوج ثمار الجوافة وباقي المحاصيل".

واضاف :"محافظة قلقيلية يوجد فيها أكثر من 3500 دونما مزروعة بأشتال الجوافة وقد تم توسيع زراعة الجوافة، لتحسن سعرها".

وذكر احمد أن العام الماضي لم يكن هناك حاجة لتصدير الجوافة إلى الاردن كون الأسعار كانت مناسبة للمزارع والمستهلك.